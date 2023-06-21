Подмосковье 21 июня 2023, 15:01 Свыше 2,5 тысячи рабочих мест создали в Богородском округе за пять лет

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Глава Богородского округа во время ежегодного отчетом перед жителями рассказал о социально-экономическом развитии муниципалитета. Так, за пять лет было создано около 250 новых предприятий и 2,5 тысячи рабочих мест.

Глава Богородского округа во время ежегодного отчетом перед жителями рассказал о социально-экономическом развитии муниципалитета. Так, за пять лет было создано около 250 новых предприятий и 2,5 тысячи рабочих мест.

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«В ближайшие два года создадим еще три тысячи рабочих мест. Уровень безработицы по сравнению с прошлым годом сократился на 53%. Кроме того, на предприятиях округа есть еще две тысячи вакансий, полторы тысячи из которых по рабочим профессиям», — сказал глава Богородского городского округа Игорь Сухин.

Многие годы Богородский округ поддерживает высокий авторитет на международной бизнес-арене, и инвестиции это подтверждают.

«Объем инвестиций по итогам 2022 года на уровне 30 миллиардов рублей. Мы привлекли, в том числе на территорию наших индустриальных парков, 18 новых резидентов», — отметил глава округа.

Даже в условиях структурного кризиса в округе стабильно продолжают работу три лучших отечественных индустриальных парка: «Богородский», «Успенский» и «Атлант-парк».

«Более 50 организаций получили у нас меры поддержки через включение в программы финансирования, поддержки занятости, предоставления на льготных условиях земельных участков и другие», — поделился Игорь Сухин.

Некоторые компании уже получили земельные участки за один рубль. Поддержку получают импортозамещающие производства, которые занимаются выпуском специального оборудования, сельским хозяйством и другим.

Также глава округа рассказал о проекте «Богородская карта». Планируется выпустить 100 тысяч карт, по которым жители смогут получить скидки у местных производителей. Уже порядка 30 компаний присоединились к проекту.

Он добавил, что качество воды улучшилось во многих городах округа. В ближайшие два года с чистой водой будут 80% многоквартирных домов. За пять лет отремонтировали более 2,5 тысяч подъездов. В программе ремонта этого года их еще 322. В этом году также установят 345 камер видеонаблюдения в подъездах, в школах, на детских площадках, остановках и не только.

«Существует некая объективная оценка в виде рейтинга, который проводится среди всех муниципалитетов. Мы знаем, что Богородский округ совершил качественный скачок в этом рейтинге. По итогам года он занимает 17 место. Это очень высокое место. Территория ранее периодически была в красных зонах, имея целый рад проблем», — сказала министр территориальной политики Московской области Елена Ковалева.

За последние пять лет в округе полностью отремонтировали 404 дома. Сегодня Богородский входит в первую десятку крупных округов с наибольшим количеством домов в областной программе капремонта — их 1382. По плану до 2024 года отремонтируют 118 домов. Весь процесс контролируется Фондом капитального ремонта, Советом депутатов и Ассоциацией председателей Советов многоквартирных домов.

Самый яркий пример проделанной работы — дом в Заречье. Всего менее года потребовалось для восстановления дома, пострадавшего от взрыва бытового газа.

Глава округа Игорь Сухин поблагодарил за помощь правительство региона и губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, который лично контролировал все этапы восстановления дома.

Также он рассказал, что за последние пять лет было отремонтировано около 700 автодорог. В ближайшие два года обновят еще 150. В округе установили 140 новых остановок и обновили автобусный парк, в этом году начнется ремонт автовокзала в Ногинске.

Кроме того, в отчете главы были затронуты и темы благоустройства, здравоохранения, программа по переселению из ветхого и аварийного жилья.

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