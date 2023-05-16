Подмосковье 16 мая 2023, 11:55 Свыше 2,5 тысячи машин эвакуировали в Подмосковье за неделю из-за нарушений правил парковки Минтранс Подмосковья

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За неделю в Подмосковье переместили на штрафстоянку 2568 автомобилей. Водители нарушили правила парковки.

Как сообщили в Минтрансе, количество эвакуированных авто снизилось на 1% за неделю. Узнать, где находится машина, водители могут по номеру Единой справочной службы по перемещенным транспортным средствам на территории Подмосковья 8️-4️9️5️-7️3️4️-7️8️-8️1️ или онлайн на сайте Центра безопасности дорожного движения.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый съезд с Володарского шоссе втрое ускорит путь до Москвы. Его смогли открыть на три года раньше.

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