Подмосковье 13 сентября 2023, 16:19 Свыше 2,5 тысячи человек посетили семейный фестиваль «Тяга» в Подольске ТягаФест

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Семейный фестиваль «Тяга» прошел в Подольске на территории завода СПКБ «Техно». Его посетили свыше 2,5 тысячи человек.

Как рассказали в Министерстве культуры и туризма Подмосковья, гости посетили экскурсии по заводу, увидели производственные процессы и смогли своими руками сделать поделку в цеху гальваники. Также для них провели занятия по йоге, катание на багги и ретроавтомобилях и командные игры.

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На фестивале состоялся концерт с выступление музыкальных групп и специального гостя — Виктора Пеленягрэ — русского поэта и исполнителя песен группы «Белый Орел».

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