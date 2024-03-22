Подмосковье 22 марта 2024, 17:59 Свыше 2,5 тысячи человек посетили фотовыставку «Женское дело» в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Фотовыставка «Женское дело» привлекла более 2500 жителей и гостей городского округа Химки. Она посвящена 12 женщинам с уникальными профессиями.

Экспозиция организованна специалистами управления информационной политики округа в музейно-выставочном комплексе «Артишок» в парке Толстого. На выставке сосредоточены истории женщин, выбравших необычные для своего пола профессии. Посетителям представлены истории спасателя, водителя троллейбуса, арбитра ФИФА, параолимпийской чемпионки по стрельбе из лука, основательницы футбольной команды, инженера-конструктора космического предприятия и других.

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«Наш фотопроект — о том, как представительницы пола, который традиционно называют слабым, покорили сильные профессии. С каждым днем роль женщины становится все более многогранной. И ведь если посмотреть, наша страна всегда гордилась женщинами-первопроходцами: в космосе, спорте, науке, бизнесе. А все потому, что мы, женщины, можем все, а вместе — еще больше», — подчеркнула Александра Афанасьева, руководитель управления информационной политики администрации Химок.

Выставка продлится до конца марта и открыта для всех желающих бесплатно. Музейно-выставочный комплекс «Артишок» пользуется популярностью среди жителей и гостей Химок. Он привлекает свыше 20 тысяч посетителей ежегодно. Здесь проводятся разнообразные мероприятия для всех возрастов, такие как уроки в музее, мастер-классы и квесты. Актуальное расписание можно найти на сайте музея.

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

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