Подмосковье 02 августа 2023, 08:35 Свыше 25 тысяч жителей Воскресенска прошли диспансеризацию с начала года Unsplash

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Более 25 тысяч жителей Воскресенска уже проверили свое здоровье во время диспансеризации в этом году. Обследование можно пройти не только в поликлиниках округа, но и во время выездных акций в парках и на предприятиях.

Недавно диспансеризацию в Центре здоровья провели для работников научно-испытательного полигона авиационных систем. Руководство оборонного предприятия ответственно подошло к вопросу здоровья сотрудников и поддержало инициативу администрации округа.

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«Был составлен график, организован транспорт. Сотрудники Воскресенской областной больницы рассказывали о предстоящих обследованиях, о подготовке. В этом году <…> организовали коллективную поездку», — рассказала заместитель главного инженера по промышленной безопасности и охране труда Любовь Данилова.

Перечень обязательных обследований зависит от возраста пациентов. Для людей до 40 лет — это анализ крови, измерение роста, массы тела, артериального давления, ЭКГ и флюорография. После 40 — для женщин добавляется маммография.

Диагностика помогает выявить болезнь на ранних стадиях. Диспансеризация проводится в несколько этапов. Если на первом выявляются риски, врач выписывает направление для более углубленного исследования.

«Очень много выявляем проблем, практически каждый день выявляем онкологические заболевания, не говоря о гипертонии и факторах риска — ожирение, курение, малоподвижный образ жизни, сахарный диабет», — рассказала заместитель главного врача по амбулаторной помощи Воскресенской районной больницы Наталья Муравьева.

Обследования проводятся бесплатно в Центре здоровья. Кроме того, проводится выездная диспансеризация. Так, медики проведут обследования в парке Кривякино 19 и 26 августа.

«Два раза в месяц осуществляется диспансеризация в парке усадьбы Кривякино. Также мы взаимодействуем с предприятиями и осуществляем выезд при наборе более 20 человек. Хочется обратиться к жителям нашим, чтобы они активно принимали участие в данном мероприятии», — сказала заместитель главы городского округа Воскресенск Ольга Коротеева.

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