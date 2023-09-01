Подмосковье 01 сентября 2023, 12:22 Свыше 25 тысяч первоклассников придут в детские школы искусств Подмосковья 1 Сентября Министерство культуры и туризма МО

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Свыше 25 тысяч первоклассников из Подмосковья пойдут в детские школы искусств в этом году. Они будут заниматься музыкой, рисованием, танцами и другими активностями.

Как рассказали в Министерстве культуры и туризма Подмосковья, в регионе работает 191 школа искусств, где обучаются свыше 108 тысяч ребят, а также четыре колледжа с общим числом студентов более 1,9 тысячи. По словам главы ведомства Василия Кузнецова, в этом году их ряды пополнят 25 тысяч первоклассников и более 500 студентов.

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«Чтобы заслужить право стать студентами, ребята выдержали непростой конкурсный отбор на вступительных испытаниях — 3,5 человека на место. Наши школы и колледжи активно совершенствуют образовательный процесс. Среди учеников и студентов — призеры и дипломанты престижных конкурсов и фестивалей», — сказал он.

Каждый год школы искусств и колледжи Подмосковья оснащают новыми музыкальными инструментами, литературой и оборудованием. Лучшим ученикам предоставляют финансовую поддержку.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил школьников с 1 Сентября. Он пожелал им сил, терпения и удачи в этом году, побед в учебе, творчестве и спорте.

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