Подмосковье 28 ноября 2022, 18:15 Свыше 25 тысяч гектаров земли отдадут под сельское хозяйство в Подмосковье в 2023 году

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Подмосковье перевыполнило план по вводу ранее неиспользованных земель в этом году на четыре тысячи гектаров. В следующем году под сельское хозяйство планируют выделить еще 25 тысяч гектаров. Об этом сообщил зампред правительства Георгий Филимонов.

«Таким образом по итогам следующего года в Московской области должно быть введено в оборот с 2014 года уже около 530 тысяч гектаров земель», — сказал он.

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Программу по вводу новых земель начали в Подмосковье в 2014 году. С тех пор их площадь превысила 500 тысяч гектаров. Кроме того, были подготовлены изменения в закон, которые позволят сократить сроки изъятия сельхозземель, которые не используются по назначению.

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