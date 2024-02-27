Подмосковье 27 февраля 2024, 17:57 Свыше 25 тысяч человек посетили праздничную программу на 23 Февраля в парках Подмосковья Министерство культуры и туризма Московской области

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Праздничная программа, посвященная Дню защитника Отечества, прошла почти в 70 парках Московской области. Об этом сообщили в министерстве культуры и туризма региона.

Праздник под названием «Разрешите поздравить?» собрал свыше 25 тысяч жителей и гостей Московской области.

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Посетителям предложили тематические концерты, выступление военного оркестра, конкурсы, соревнования, показательные выступления юнармейцев. Для маленьких гостей предусмотрели анимационные программы и мастер-классы по изготовлению открыток, лепке из глины и росписи фигурок. Ребята постарше могли собрать и разобрать автомат, участвовать в веселых стартах и «Зарнице».

На празднике угощали солдатской кашей и горячим чаем.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая обновляется каждый день.

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