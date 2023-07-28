Подмосковье 28 июля 2023, 16:22 Свыше 2,5 млн сеянцев ели, дуба и соснывысадили в лесах Подмосковья с начала года Комитет лесного хозяйства МО

Читать 360tv в

Восстановление лесов продолжается в Подмосковье по нацпроекту «Экология». С начала года в регионе высадили свыше 2,5 тысячи сеянцев ели, дуба и сосны.

Как рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов, за полгода работы провели на площади свыше 750 гектаров.

Реклама

«Посадочный материал для высадки на территории лесного фонда выращивают в пяти лесных питомниках подведомственного Комитету лесного хозяйства ГАУ МО „Центрлесхоз“ — Дмитровском, Куровском, Орешковском, Сергиево-Посадском и Ульянинском», — рассказал он.

Летом работы проводятся ежедневно. В конце июля — начале августа сотрудники Комлесхоза выполняют прополку и подкормку сеянцев, а также культивацию и уход за посевами, обрабатывают растения фунгицидами. В жаркую погоду их поливают.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».