Подмосковье 14 сентября 2023, 17:42 Свыше 25 километров дорог отремонтируют в Красногорске до конца сезона Минтранс Подмосковья

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Участок Пятницкого шоссе отремонтируют в Красногорске. Это дорога от поселка Светлые Годы до въезда в поселок Отрадное. Всего в округе планируют привести в порядок более 25 километров дорог до конца сезона.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, ремонт проведут по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Сейчас на участке ведут фрезерование, после чего уложат более девяти километров нового покрытия.

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Ежедневно по Пятницкому шоссе проезжают свыше 40 тысяч машин. Ремонт сделает дорогу удобнее и безопаснее.

До конца ремонтного сезона в Красногорске обновят еще 25 километров дорог на восьми участках.

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