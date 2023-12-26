26 декабря 2023, 09:51
Свыше 25 больших катков с искусственным льдом открыли в Подмосковье за неделю
С начала зимы на общественных территориях и в парках Подмосковья открыли 27 катков с искусственным льдом. Всего в регионе планируют запустить 32 таких объекта.
Как рассказали в Министерстве благоустройства Подмосковья, всего в этом сезоне будут работать свыше 180 катков, из которых 32 — с искусственным льдом.
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«Всего в текущем зимнем в Подмосковье более 180 катков, из них 32 больших катка с искусственным льдом, где можно взять напрокат необходимый инвентарь и воспользоваться теплыми раздевалками. Эти популярные точки притяжения посетило более 81 тысячи человек», — сказал глава министерства Михаил Хайкин.
Так, на прошлой неделе запустили шесть катков. Они находятся на площади Дружбы и на Фабричном пруду в Истре, в Центральном парке Пушкино, а также в Ивантеевке, Балашихе и Сергиевом Посаде. В грядущую пятницу запланировали открытие еще пяти. Их запустят в Одинцове, Коломне, Наро-Фоминске, Солнечногорске и Богородском округе.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Ступино возглавило рейтинг городских округов по итогам 2023 года. Второе место заняло Щелково, а третье поделили Лыткарино и Химки.
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