Подмосковье 06 июня 2023, 16:12 Свыше 240 жителей Подмосковья приняли участие в земельных торгах за неделю Комитет по конкурентной политике Московской области

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Свыше 200 жителей Подмосковья приняли участие в земельных аукционах за неделю. С 29 мая по 2 июня в регионе прошло 97 торгов.

Как рассказали в Комитете по конкурентной политике Подмосковья, среднее число претендентов на лот составило три человека.

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Стартовая цена участка под природно-познавательный туризм в деревне Шишиморово под Можайском увеличилась в ходе аукциона в 71 раз. Стоимость годовой аренды превысила 706 тысяч рублей.

Все лоты, выставлено на торги в Подмосковье, можно найти на портале ЕАСУЗ. Для участия необходимо получить электронную подпись в любом из аккредитованных удостоверяющих центров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выслушал доклад главы Министерства благоустройства о том, какие места облагородят в этом году. В планах преобразить свыше 400 объектов.

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