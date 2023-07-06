Подмосковье 06 июля 2023, 11:49 Свыше 240 жителей Подмосковья приняли участие в земельных торгах за неделю Конкурентная политика

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На минувшей неделе в Подмосковье состоялся 81-й земельный аукцион. В нем приняли участие 248 человек. В среднем на один лот претендовали пять участников.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Подмосковья, для участия в торгах необходимо получить электронную подпись. Ее выдают в аккредитованных удостоверяющих центрах.

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Самым популярным лотом недели стал участок в Лобне. На него претендовали восемь человек. Его стартовая цена увеличилась в 15 раз. Землю сдадут за 18 миллионов рублей в год.

Ознакомиться со всеми лотами жители могут на портале ЕАСУЗ.

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