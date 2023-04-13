Подмосковье 13 апреля 2023, 12:57 Свыше 24 тысячи ям устранили на дорогах Подмосковья весной Минтранс Подмосковья

Читать 360tv в

Дефекты дорожного покрытия устраняют на дорогах Подмосковья круглый год, но активнее всего эту работу проводят весной. Так, в этом году уже ликвидировали 24 тысяч ям.

Как рассказали в Минстрансе, ямы образуются на дорогах из-за перепадов температур и осадков.

Реклама

«Ямочный ремонт проводится по стандарту и контролируется через автоматизированную СКПДИ, где производится оцифровка дефектов покрытия с занесением в программу геометок. После оцифровки аварийно-опасные ямы устраняются в течение 24 часов», — сказал глава министерства Алексей Гержик.

Программа СКПДИ помогает дорожникам контролировать ремонт. С его помощью подрядчик подтверждает выход на объект и отчитывает о завершении работ.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что безопасный ж/д переход в Люберцах откроют к запуску МЦД-3. Строительство идет в районе 2-й Красногорской улицы.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».