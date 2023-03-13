Подмосковье 13 марта 2023, 14:43 Свыше 24 тысяч километров дорог обработали ото льда в Подмосковье в выходные

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Полный цикл обработки дорог ото льда провели в Подмосковье в выходные. Из-за перепада температур на них образовалась гололедица, сообщили в Минтрансе региона.

Дороги обрабатывали около двух тысяч машин. Работы также провели на тротуарах и посадочных площадках.

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«Всего в выходные работы провели на более 24,6 тысячи километров. Всего в работах задействованы около 2,5 тысячи рабочих и двух тысяч единиц спецтехники. Сейчас также продолжается плановая противогололедная обработка», — сказал глава министерства Алексей Гержик.

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Ответственные службы регулярно следят за изменениями погоды, чтобы быстро реагировать на ее изменения и поддерживать дороги в нормативном состоянии. Они обеспечивают комфортный проезд автомобилей и движение пешеходов.

Синоптики сообщили в перепадах температуры на этой неделе, при этом сильных осадков не ожидается. Водителей призывают быть осторожными и не совершать резких маневров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал следить за работой уборочной техники в Подмосковье. Он отметил, что сейчас в регионе продолжается реализация большой программы по ее закупке.

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