Свыше 24 тысяч детей отдохнули в лагерях Подмосковья во вторую смену

Вторая смена в детских лагерях Подмосковья подошла к концу. В ней смогли отдохнуть свыше 24 тысяч ребят. Из них более 1200 побывали на юге.

Вице-губернатор Ирина Каклюгина рассказала, что особой популярностью в этом году пользовались языковые и спортивные лагеря. Она добавила, что скоро начнется третья смена — в ней примут участие еще 23 тысячи детей.

«Вся работа наших лагерей нацелена не только на полезный досуг, но и на оздоровление. Особое внимание уделяется распорядку дня, питанию, физкультуре и занятиям на свежем воздухе. За первое полугодие процент оздоровления детей составил более 50%», — рассказала вице-губернатор.

Каклюгина также добавила, что наполняемость лагерей Подмосковья в этом году составила 100%.

Ознакомиться со списком учреждений и другими местами досуга детей можно на портале camp.mosreg.ru.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о новых детских площадках Подмосковья.