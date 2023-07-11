Подмосковье 11 июля 2023, 11:39 Свыше 24 тысяч человек посетили бесплатные карусели в Подмосковье с начала июля Министерство благоустройства Московской области

Читать 360tv в

Свыше 24,2 тысячи человек посетили карусели в Подмосковье за неделю. Их установили по программе губернатора.

Как рассказал глава Министерства благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин, губернаторские карусели пользуются большой популярностью у жителей и гостей региона.

Реклама

«Первые карусели были установлены в регионе в 2018 году и с тех пор на них покатались более двух миллионов человек. Благодаря яркому авторскому дизайну эти аттракционы стали не только развлечением, но и настоящим украшением парков и общественных территорий, на которых они установлены, тем самым превратив их в точки притяжения. Кроме того, покататься на таких каруселях можно бесплатно», — добавил он.

Всего в Подмосковье восемь каруселей, установленных по программе. Они находятся в Домодедове, Одинцове, Сергиевом Посаде, Ногинске, Воскресенске, Коломне, Волоколамске и Чехове. Самым посещаемым стал аттракцион в Ногинске. На минувшей неделе им воспользовались 4,3 тысячи человек. Второй популярности стала карусель в Сергиевом Посаде, третьей — в Одинцове.

В министерстве добавили, что карусели оформил художник и дизайнер Денис Симачев. Они оснащены профессиональный стереоаудиосистемой и иллюминацией. Одновременно на аттракционе могут прокатиться до 44 человек.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».