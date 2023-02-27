27 февраля 2023, 16:42
Свыше 24 километров линий электропередачи обновят в Рузе в 2023 году
Филиал «Россетей» обновит свыше 24 километров линий электропередачи в Рузе в 2023 году. Работы проведут в 70 населенных пунктах. Об этом сообщили в Минэнерго Подмосковья.
В ходе работ заменят алюминиевые провода на более надежные изолированные, установят 532 опоры ЛЭП и отремонтируют 90 подстанций. От кустарников и растительности расчистят свыше 51 гектара просек.
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Специалисты уже начали выполнять программу, но большую часть работ проведут с наступлением тепла.
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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении электроснабжения в Пушкино. Там запустили запустили новую электрическую подстанцию «Тютчево».
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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