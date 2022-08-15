Свыше 24 километров дорог отремонтировали в Клину

Покрытие на 18 дорогах протяженностью свыше 24 километров отремонтировали в городском округе Клин. Удобство смогут оценить 127 тысяч жителей.

Работы проведены в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Как рассказал министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик, в Клину отремонтировали 15 муниципальных и три региональные дороги длиной более 24 километров. Наибольший объем выполнили на региональном участке Лотошино — Суворово — Клин, заменив семь километров асфальта. По этому пути ежедневно проезжают около 11 тысяч автомобилистов.

На региональной дороге заменили более 11,5 километра покрытия. По результатам голосования жителей на «Доброделе» привели в порядок участок, соединяющий трассу М10 «Россия» и поселок Решетниково, — по нему можно проехать к школе, техникуму и железнодорожной станции. Также завершили ремонт дороги деревня Колосово — деревня Третьяково (более 1,7 километра). Этот участок является важным транспортным звеном, соединяющим жителей со всей необходимой инфраструктурой округа.

На муниципальной сети покрытие заменили на 15 участках (12,8 километра), в том числе на улице Кооперативной в Высоковске, улице Парковой в Елгозине, а также на дорогах в деревнях Никитское, Белозерки и Языково.

В 2022 году в округе Клин запланировано отремонтировать 21 дорогу протяженностью свыше 27,5 километра, девять из которых были выбраны жителями путем голосования на портале «Добродел». В настоящее время работы на трех муниципальных дорогах еще продолжаются.

До конца года в Подмосковье будет отремонтировано свыше 1,4 тысячи километров дорог, причем половину из этого объема работ выполнили еще в июле. Чтобы процесс не останавливался даже в условиях санкций, используются материалы отечественного производства, о чем рассказал губернатор Андрей Воробьев.