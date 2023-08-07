Подмосковье 07 августа 2023, 17:30 Свыше 230 подростков поработали в школьных трудовых отрядах в Лобне этим летом пресс-служба администрации городского округа Лобня

Читать 360tv в

Трудовые отряды работали в семи школах Лобни этим летом. Всего благоустройством и мелким ремонтом занимались 236 старшеклассников.

Подростковые бригады создали на базе Лобненского лицея и в школах № 3, № 4, № 5, № 6, № 8 и № 10. В них вошли старшеклассники от 14 лет. С ребятами заключили срочные трудовые договоры и обеспечили им неполный рабочий день.

Реклама

Так, этим летом ученики школы № 3 привели в порядок территорию школы, занимались мелким ремонтом и уборкой. Ребята из школы № 4 покрасили веранды детского сада и подготовили их к приходу малышей.

Воспитанники Луговской школы также помогали в благоустройстве территории к началу учебного года: красили спортивное оборудование, убирали скошенную траву, высадили многолетние цветы.

«В лагере труда удается создать атмосферу сотрудничества, дружелюбия и равноправного партнерства между детьми. Ребята с большим желанием работают в составе трудовой бригады. Здесь они получают возможность заработать, приобрести профессиональные навыки, которые пригодятся в будущем, принести пользу обществу, жить в коллективе, общаться, дружить и вместе нести ответственность за результат», — рассказала начальник управления образования Лобни Ирина Салыгина.

Напомним, ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что новые школы в регионе нужно сдать в срок.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».