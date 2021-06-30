Свыше 230 новых машин неотложки поступят в подмосковные больницы

В Московской области закупили новые автомобили для неотложной помощи. Более 230 машин скоро поступят в больницы. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Подмосковья.

Для подмосковных больниц закупили 234 машины неотложки. Автомобили отправят в Каширу, Коломну, Одинцово, Луховицы и другие муниципалитеты. «Количество вызовов врачей неотложной помощи значительно увеличилось. Новые автомобили позволят сократить сроки оказания помощи пациентам», — отметила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова. Она уточнила, что медицинский транспорт направят в амбулаторно-поликлинические службы округов. Их будут использовать для обслуживания вызовов пациентов на дому. Регион приобрел автомобили по поручению губернатора Андрея Воробьева в рамках реализации проекта модернизации первичного звена здравоохранения Подмосковья.