Свыше 230 миллиардов рублей привлекли в аграрный сектор Подмосковья за 8 лет | 360°

Подмосковье 03 ноября 2022, 09:20 Свыше 230 миллиардов рублей привлекли в аграрный сектор Подмосковья за 8 лет

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Агропромышленный сектор Подмосковья привлек свыше 230 миллиардов рублей инвестиций с 2014 года. В регионе реализовали 284 проекта, рассказал зампред правительства Георгий Филимонов.

Сейчас завершили реализацию еще 10 крупных инвестпроектов, которые принесли региону 16,1 миллиарда рублей, а жителям — свыше 700 рабочих мест. Продолжают реализовывать еще 11 — в них вложат 21,4 миллиарда.

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Самые крупные проекты, которые появятся в Подмосковье — тепличный комплекс «ТК Подмосковье» в Воскресенске, завод замороженных полуфабрикатов и хлебобулочных изделий «Фрозен Бек» в Ступине и другие.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о мерах поддержки бизнеса в условиях частичной мобилизации. Они коснутся малого и среднего бизнеса.