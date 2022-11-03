Свыше 230 миллиардов рублей привлекли в аграрный сектор Подмосковья за 8 лет | 360°

03 ноября 2022, 09:20
Свыше 230 миллиардов рублей привлекли в аграрный сектор Подмосковья за 8 лет
Агропромышленный сектор Подмосковья привлек свыше 230 миллиардов рублей инвестиций с 2014 года. В регионе реализовали 284 проекта, рассказал зампред правительства Георгий Филимонов.
Сейчас завершили реализацию еще 10 крупных инвестпроектов, которые принесли региону 16,1 миллиарда рублей, а жителям — свыше 700 рабочих мест. Продолжают реализовывать еще 11 — в них вложат 21,4 миллиарда.
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Самые крупные проекты, которые появятся в Подмосковье — тепличный комплекс «ТК Подмосковье» в Воскресенске, завод замороженных полуфабрикатов и хлебобулочных изделий «Фрозен Бек» в Ступине и другие.
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Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о мерах поддержки бизнеса в условиях частичной мобилизации. Они коснутся малого и среднего бизнеса.
Сельское хозяйство
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