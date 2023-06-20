Подмосковье 20 июня 2023, 16:01 Свыше 230 человек посмотрели спектакли по проекту «Театр кукол в парке» в Котельниках Министерство культуры и туризма МО

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Два спектакля в рамках областного проекта «Театр кукол в парке» прошли в Кузьминском лесопарке в Котельниках, сообщила пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области. Постановки по пьесе Григория Остера «Клочки по закоулочкам» посетили около 230 человек.

Для гостей мастер-класс провел режиссер народного коллектива «Театр „На стульях“» Андрей Коренюгин, между спектаклями организаторы устроили анимационную программу «Алладин и его друзья». Среди юных зрителей были дети участников СВО и из многодетных семей.

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Следующие показы проекта пройдут 24 июня в 13:00 и 15:00 в Лотошинском парке культуры и отдыха и 25 июня в 12:00 и 14:00 в Парке культуры и отдыха в Павловском Посаде.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что регион повысил выплату на школьную форму для многодетных семей с низким доходом.

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