Подмосковье 20 апреля 2023, 17:11 Свыше 23 тысяч почетных доноров Подмосковья получили увеличенную выплату Министерство социального развития Московской области

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Свыше 23 тысяч человек, награжденных знаком «Почетный донор России», живет в Подмосковье. Они получили ежегодную выплату в увеличенном размере — 16 578 рублей.

Как рассказали в Минсоцразвития Подмосковья, почетные доноры получают бесплатный проезд в регионе, а доноры-пенсионеры — ежемесячную доплату и льготы по оплате коммунальных услуг.

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Получить знак могут те, кто сдавал кровь более 40 лет или плазму свыше 60 раз. Подробнее об этом можно узнать на сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев побывал в Серпухове. Он рассказал, что осенью в микрорайоне «Ивановские дворики» откроется новая поликлиника.

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