Подмосковье 25 мая 2023, 11:19 Свыше 23 тысяч гибких подводок заменили в квартирах Подмосковья с начала года ГЖИ МО

Читать 360tv в

Госжилинспекция проконтролировала замену гибкой подводки газовых приборов в 23 548 квартирах Подмосковья. Из них 1600 значились в группе риска из-за невозможности провести техобслуживание.

По словам главы ведомства Ольги Фединой, замена гибкой подводки позволяет избежать возможной утечки газа и связанных с этим происшествий.

Реклама

Больше всего деталей заменили в квартирах Мытищ, это 1892 приборов. Еще 1768 деталей обновили в Домодедове, 1734 — в Подольске, 1422 0 в Наро-Фоминске и 976 — в Реутове. В число лидеров также вошли Коломна, Ленинский округа, Щелково, Серпухов и Талдом.

«Получив уведомление о предстоящем визите газовых служб, найдите возможность предоставить доступ и провести техобслуживание своего оборудования. Цена такой дисциплинированности — жизнь», — отметила Ольга Федина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что масштабный ремонт старых коммунальных сетей начался в Дзержинском. Масштабный ремонт ветхих трубопроводов позволил избежать больших коммунальных аварий здесь прошлой зимой.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».