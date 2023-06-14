Подмосковье 14 июня 2023, 13:57 Свыше 23 тысяч девятиклассников Подмосковья написали ОГЭ по литературе и географии

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Более 23 тысяч школьников Подмосковья написали ОГЭ по литературе и географии 14 июня. Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования региона.

«Экзамен по литературе сдавали почти три тысячи девятиклассников, по географии — 20 тысяч человек», — говорится в сообщении.

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Экзамен по литературе является единственным ОГЭ, где нет заданий с кратким ответом. Школьникам надо написать пять сочинений: четыре маленьких и одно большое. На выполнение работы отводится три часа 55 минут.

На ОГЭ по географии девятиклассники показывают умение работать с картами, а также знания природных объектов. Экзамен длится 2,5 часа.

«Девятиклассники смогут узнать результаты экзаменов не позднее 28 июня. Данные появятся в школах и в личных кабинетах девятиклассников на сайте Регионального центра обработки информации», — заявили в пресс-службе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил об увеличении бюджетных мест в колледжах региона.

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