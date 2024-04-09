Подмосковье 09 апреля 2024, 18:58 Свыше 23 километров дорог отремонтируют в Химках в этом году Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Девять дорог протяженностью свыше 23 километров капитально отремонтируют в Химках до конца года. Шесть дорог обновят в рамках муниципальной программы и еще три — в рамках региональной.

Дороги отремонтируют на улицах Панфилова и Пролетарской, Юбилейном проспекте, Вашутинском шоссе, в Молодежном проезде, на участке Покров — Веревское, а также на Международном шоссе, пересечении Лихачевского шоссе и трассы М-11 «Нева» и путепроводе «Пикино — Поярково — Мышецкое». Для работы используют высококачественный евроасфальт.

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«Дорожная инфраструктура — важная составляющая комфортной городской среды. За сезон капитально отремонтируем девять участков дорог — обновим дорожное полотно, разметку, знаки», — прокомментировал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Пресс-служба администрации г.о. Химки

Каждый день в городском округе устраняют по 200 ям и порядка 50 дефектов во дворах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ремонте дорог в регионе.

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