Свыше 22,5 тысячи нарушений при покосе травы устранили в Подмосковье за лето

С начала лета в Подмосковье устранили более 22,5 тысячи нарушений при покосе травы во дворах и общественных местах. Состояние участков с зелеными насаждениями во всех городских округах контролируют инспекторы Главного управления содержания территорий Московской области, сообщила пресс-служба ведомства.

Все нарушения внесли в мобильное приложение АИС МДП на платформе СКПДИ. Всего за летний период их выявили 29 390, 22 534 уже устранили.

«Практически вровень с количеством выявленных нарушений идет их устранение в городских округах Коломна, Серпухов, Чехов, Балашиха, Пушкинский, Орехово-Зуево, Шатура, Сергиево-Посадский, Королев, Серебряные Пруды, Звездный городок», — отметила руководитель ГУСТ в ранге министра Светлана Аипова.

Хуже всего, по ее словам, с травостоем борются в Волоколамском и Дмитровском округах, Бронницах, Краснознаменске, Фрязине, Клину и Домодедове. Под контролем управления сведения о низком качестве работы управляющих компаний направляют в администрации округов для оперативного устранения нарушений.

Областное законодательство обязывает юридических и физических лиц обеспечивать содержание зеленых насаждений, расположенных на находящихся в их собственности земельных участках. Правило распространяется на землю во владении, пользовании и прилегающую территорию.

Необходимо также осуществлять контроль за состоянием имеющихся зеленых насаждений, обеспечивать их удовлетворительное состояние и развитие. Стричь или скашивать газоны нужно при высоте травостоя более 20 сантиметров, а скошенную траву убирать с территории в течение трех суток со дня проведения покоса.

Высота травы на луговом и мавританском газоне вдоль внутриквартальных, внутридворовых, хозяйственных и иных подобных проездов, пешеходных коммуникаций, обочин, вокруг отмостки, опор освещения, площадок, некапитальных строений, сооружений, средств размещения информации, рекламных конструкций, объектов дорожного и придорожного сервиса, а также на разделительных полосах отвода автомобильных дорог, линейных объектов не может оставлять более 50 сантиметров. Ширина полосы кошения в указанных случаях не должна быть меньше полутора метров.