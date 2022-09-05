Свыше 220 участников вышли на старт детского забега в Зарайске | 360°

Подмосковье 05 сентября 2022, 19:21 Поделиться Telegram

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Viber Свыше 220 участников вышли на старт детского забега в Зарайске pixabay.com

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В Зарайске состоялся экстремальный исторических забег «Zaraysk Bison Race». Не по-детски». Он прошел в минувшее воскресенье, в гонке принимали участие 225 детей от шести до 14 лет.

Идея провести подобное мероприятие пришла команде «Zaraysk Bison Race», которая уже четыре года подряд проводит у Зарайского кремля исторический забег для взрослых. Было решено, что для детей пройдут отдельные старты для разных возрастных групп. Участников разделили на три категории — 6-8 лет, 9-11 лет и 12-14 лет.

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«Для юных бегунов были приготовлены 12 препятствий, которые разместили на благоустроенной набережной реки Осетр. Отдельное внимание организаторы уделили созданию условий для участия детей с ограничениями по здоровью, — рассказал министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов. — Каждый из бегунов получил на финише брендированную медаль, а победители — памятные подарки. Победителями гонки в своих возрастных категориях стали Матвей Федорченко из Зарайска, Даниэла Кожекова из Нижнего Новгорода и Илья Парилов из Коломны».

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В забеге принимали участие также воспитанники Коломенского центра «Вдохновение», там заботятся о детях, попавших в сложную жизненную ситуацию, им помогают развивать спортивные и интеллектуальные способности.

Кроме самих соревнований, в стартовом городке работали интерактивные зоны. Можно было сделать аквагрим, поучиться вручную расписывать пряники, поучаствовать в детских квестах, попрыгать на батутах. Также участники получили бесплатные билеты на посещение смотровой площадки водонапорной башни и историко-художественного музея Зарайского кремля.

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