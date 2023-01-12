Подмосковье 12 января 2023, 12:00 Свыше 220 мест обустроят для крещенских купаний в Подмосковье

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Подготовка мест для крещенских купаний началась в Подмосковье. В этом году окунуться в прорубь можно будет в 223 местах, рассказали в Минблагоустройства области.

Глава министерства Михаил Хайкин напомнил, что крещенские купаний пройдут 18–19 января.

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«Всего в Подмосковье подготовим 223 площадки с соблюдением всех мер безопасности. Будет организовано 80 мест на открытых водоемах, 38 — на прудах, 42 возводимых купелей и 63 купелей в помещениях», — сказал он.

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Самыми популярными местами традиционно станут купель у храма «Покров Пресвятой Богородицы» в Дмитрове, святой источник «Белый колодец» в Зарайске, купель на реке Истра возле Ново-иерусалимского монастыря, Церковный пруд в Клину, источник святого Николая Чудотворца в Коломне и другие.

Все купели обустроят по все правилам и требованиям безопасности — в комфортными подходами, навигацией, туалетами, раздевалками и парковочными местами. У них будут дежурить медики, спасатели и полицейские.

Ранее губернатора Андрей Воробьев поздравил жителей Подмосковья с Новым годом и пожелал здоровья и благополучия, а также мира и победы.

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