Подмосковье 30 июня 2023, 12:36 Свыше 22 тысяч счетчиков электроэнергии заменили в Подмосковье с января Россети Московский регион

Читать 360tv в

Сотрудники компании «Россети» заменили свыше 22 тысяч умных счетчиков с начала года. Большинство из них установили на юге и западе области.

Как рассказали в Минэнергетики Подмосковья, всего в этом году компания установит около 64 тысяч интеллектуальных приборов учета. Это на 60% больше, чем в прошлом году.

Реклама

Новые приборы передают показания потребления электричества дистанционно и подают сигнал при несанкционированном вмешательстве. Они позволяют минимизировать потери электроэнергии и повысить надежность и качество снабжения жителей.

Как отметил глава министерства Александр Самарин, с 1 июля 2020 года обязанность по установке и обслуживанию счетчиков лежит на сетевой компании. Замену проводят по плану или по заявлению потребителя. При истечении срока эксплуатации прибора, его меняют бесплатно.

Подать заявку на замену техники можно на сайте или в офисе клиентского обслуживания компании «Россети».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион перейдет на новую схему газового обслуживания с 2024 года. Этими вопросами будет заниматься «Мособлгаз».

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».