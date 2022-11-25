25 ноября 2022, 11:59
Свыше 210 тысяч пенсионеров вступили в клуб «Активное долголетие» в Подмосковье
С начала года в клуб «Активное долголетие» вступили более 100 тысяч жителей Подмосковья. Их общее число возросло до 210 тысяч, рассказала вице-губернатор региона Ирина Каклюгина.
Самыми активными долголетами оказались жители Орезово-Зуева, Сергиева Посада и Пушкино.
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«Всего же за осенний сезон активности посетили свыше 66 тысяч долголетов», — рассказала Ирина Каклюгина.
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Занятия в клубах проходят под руководством опытных специалистов. На них соблюдаются все меры безопасности с пользой для здоровья. По словам Каклюгиной, прирост участников составляет около пяти тысяч человек в месяц.
Присоединиться к клубу могут жители Подмосковья старше 55 лет для женщин и старше 60 — для мужчин. Записаться на занятия можно на портале.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии 56 социальных объектов в 2023 году. Это школы, детские сады и поликлиники.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Активное долголетие
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