Свыше 21 тысячи километров дорог очистили от снега в Подмосковье за сутки

Дорожные службы Подмосковья 24 ноября были переведены в режим усиленной работы из-за снегопада. За прошедшие сутки в регионе очистили более 21,6 тысячи километров дорог, сообщил министр транспорта Московской области Алексей Гержик.

В приоритетном порядке проводилась очистка проезжей части и обработка противогололедными материалами потенциально опасных участков, уточнил министр.

«Для организации бесперебойного движения в работах было задействовано свыше 500 единиц спецтехники. За сутки очистили и обработали противогололедными материалами свыше 21,6 тысячи километров областных дорог, из которых более 4,5 тысячи — опасные участки», — сообщил Алексей Гержик.

Сегодня в Подмосковье днем температура будет колебаться от +1 до +3 градусов, ночью опустится до -1 градуса, местами прогнозируются небольшие осадки и гололедица.