Подмосковье 17 июля 2023, 19:28 Свыше 21 тысячи человек посетили акцию «Ночь в парке» в Подмосковье в выходные Министерство культуры и туризма Московской области

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Первый день акции «Ночь в парке» прошел в Подмосковье 15 июля. В ней приняли участие более 21 тысячи человек.

Как рассказали в Министерстве культуры и туризма Подмосковья, самыми посещаемыми парками в этот день стали «Скитские пруды» в Сергиевом Посаде, городской парк культуры и отдыха имени Талалихина в Подольске и центральный парк в Ленинском округе.

Для гостей подготовили ночные забеги и квесты. В парках работали музыкальные зоны отдыха, пижамные вечеринки, творческие мероприятия и пикники. Также там организовали ярмарки, фотовыставки, шоу живых скульптур и театральные променады.

«Ночь в парке» продолжится в ближайшие выходные. Она пройдет в Орехово-Зуеве, Серпухове, Клину и Солнечногорске. Там проведут концерты, мастер-классы и другие активности.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев анонсировал завершение благоустройства набережной реки Осетр в Зарайске в октябре. На ней уже появился прокат водного и уличного транспорта: лодок, сапбордов, катамаранов и велосипедов.

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