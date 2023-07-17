17 июля 2023, 19:28
Свыше 21 тысячи человек посетили акцию «Ночь в парке» в Подмосковье в выходные
Первый день акции «Ночь в парке» прошел в Подмосковье 15 июля. В ней приняли участие более 21 тысячи человек.
Как рассказали в Министерстве культуры и туризма Подмосковья, самыми посещаемыми парками в этот день стали «Скитские пруды» в Сергиевом Посаде, городской парк культуры и отдыха имени Талалихина в Подольске и центральный парк в Ленинском округе.
Для гостей подготовили ночные забеги и квесты. В парках работали музыкальные зоны отдыха, пижамные вечеринки, творческие мероприятия и пикники. Также там организовали ярмарки, фотовыставки, шоу живых скульптур и театральные променады.
«Ночь в парке» продолжится в ближайшие выходные. Она пройдет в Орехово-Зуеве, Серпухове, Клину и Солнечногорске. Там проведут концерты, мастер-классы и другие активности.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев анонсировал завершение благоустройства набережной реки Осетр в Зарайске в октябре. На ней уже появился прокат водного и уличного транспорта: лодок, сапбордов, катамаранов и велосипедов.
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