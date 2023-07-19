Подмосковье 19 июля 2023, 12:01 Свыше 207 тысяч жителей Подмосковья воспользовались экспресс-маршрутами до метро и ж/д станций с начала года Минтранс Подмосковья

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Свыше 40 экспресс-маршрутов до метро и железнодорожных станций заработали в Подмосковье. Ими воспользовались свыше 207 тысяч пассажиров с начала года.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, экспресс-маршруты следуют до конечной станции с минимальным количеством остановок, благодаря чему путь сокращается до 35 минут. По ним курсируют автобусы большого и малого класса. Такие маршруты запущены в 31 округе.

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Стоимость проезда на автобусах может отличаться от стоимости на основных маршрутах. Они работают по нерегулируемым тарифам. Оплатить проезд можно транспортными и банковскими картами. Ознакомиться с полным списком экспресс-маршрутов можно по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

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