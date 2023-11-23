Подмосковье 23 ноября 2023, 13:39 Свыше 203 километров линий электропередачи построили по инвестиционной программе в Подмосковье с января Мособлэнерго

Читать 360tv в

С начала года специалисты «Мособлэнерго» построили свыше 203 километров кабельных и воздушных линий электропередачи в Подмосковье по инвестиционной программе. Больше всего работ провели в Раменском, Богородском округе и Красногорске.

Как рассказали в Минэнергетики Подмосковья, в Раменском построили 42,8 километра линий, в Богородском округе — 14,5 километра, в Красногорске — 11,03 километра.

Реклама

Всего с начала года «Мособлэнерго» построило 112 электрических подстанций, а также ввело в эксплуатацию 142,7 МВА дополнительной мощности.

«Главная цель программы заключается в улучшении качества обслуживания потребителей — жителей Подмосковья. Благодаря строительству новых сетей и подстанций повышается надежность работы всего электросетевого комплекса региона, а также создаются условия для технологического присоединения новых потребителей», — сказал глава ведомства Александр Самарин.

Работы по инвестиционной программе завершат к концу 2023 года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».