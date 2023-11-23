23 ноября 2023, 13:39
Свыше 203 километров линий электропередачи построили по инвестиционной программе в Подмосковье с января
С начала года специалисты «Мособлэнерго» построили свыше 203 километров кабельных и воздушных линий электропередачи в Подмосковье по инвестиционной программе. Больше всего работ провели в Раменском, Богородском округе и Красногорске.
Как рассказали в Минэнергетики Подмосковья, в Раменском построили 42,8 километра линий, в Богородском округе — 14,5 километра, в Красногорске — 11,03 километра.
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Всего с начала года «Мособлэнерго» построило 112 электрических подстанций, а также ввело в эксплуатацию 142,7 МВА дополнительной мощности.
«Главная цель программы заключается в улучшении качества обслуживания потребителей — жителей Подмосковья. Благодаря строительству новых сетей и подстанций повышается надежность работы всего электросетевого комплекса региона, а также создаются условия для технологического присоединения новых потребителей», — сказал глава ведомства Александр Самарин.
Работы по инвестиционной программе завершат к концу 2023 года.
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ЖКХ
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