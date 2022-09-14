Свыше 200 жителей Подмосковья стали внештатными инспекторами ГУСТ | 360°

Подмосковье 14 сентября 2022, 19:03 Поделиться Telegram

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Viber Свыше 200 жителей Подмосковья стали внештатными инспекторами ГУСТ пресс-служба ГУСТ Московской области

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В Московской области 224 жителя присоединились к основному инспекторскому составу Главного управления содержания территорий. Они будут помогать контролировать чистоту и порядок в регионе, сообщила руководитель ГУСТ в ранге министра Светлана Аипова.

Внештатными сотрудниками Главного управления содержания территорий могут стать инициативные совершеннолетние жители, прошедшие собеседование и тестирование. Кандидатов утверждают на заседании Общественного совета. Всего в подмосковном ГУСТ насчитывается уже 332 внештатника.

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«Для комфортной работы мы предоставляем специальные планшеты для фиксации дефектов в приложении АИС МДП на платформе СКПДИ, а также удостоверение внештатного административно-технического инспектора ГУСТ. Только с начала года наши внештатные инспекторы помогли выявить более 21 тысячи недостатков в содержании территорий, но численный состав на начало года был меньше. На сегодняшний день продолжают работать 108 внештатных инспекторов, а также присоединились 224 жителя, которые будут контролировать вместе с нами чистоту и порядок, а еще 12 кандидатов находятся на рассмотрении», — сказала Светлана Аипова.

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Глава ГУСТ добавила, что в Истре, Серпухове и Одинцовском округе наибольшее количество жителей выразили желание быть на страже чистоты и порядка — более 10 человек в каждом.

Светлана Аипова отметила, что внештатные сотрудники не только следят за чистотой и порядком, но также вместе с инспекторами принимают участие в сезонных противопожарных обходах и в рейдах по выявлению нелегальных перевозчиков отходов.

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