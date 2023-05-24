Подмосковье 24 мая 2023, 14:47 Свыше 200 жителей Подмосковья приняли участие в земельных торгах за неделю Фото: Полина Игнатченко

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С 15 по 19 мая в Подмосковье состоялось 103 земельных аукциона. В них участвовали 260 претендентов, за один лот боролись в среднем четыре человека.

Как рассказали в Комитете по конкурентной политике Подмосковья, одним из лотов стал участок площадью 5,5 сотки, стоимость аренды которого в ходе торгов увеличилась в 17,5 раза — до 21 миллиона рублей в год. На него претендовали пять человек.

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Узнать о других лотах и поучаствовать в аукционе жители могут на портале ЕАСУЗ. Там можно выбрать участок по расположению, площади, цене и формату приобретения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что масштабный ремонт старых коммунальных сетей начался в Дзержинском. Масштабный ремонт ветхих трубопроводов позволил избежать больших коммунальных аварий здесь прошлой зимой.

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