Подмосковье 20 июля 2023, 09:32 Свыше 200 выпускников колледжей культуры Подмосковья получили красные дипломы Московский Губернский колледж искусств

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В этом году подмосковные колледжи сферы культуры окончили 410 человек. Из них 223 получили красные дипломы.

Как рассказала вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина, больше всего отличников выпустил Московский губернский колледж искусств. Это 163 человека. Еще 27 получили красный диплом в Московском областном базовом музыкальном колледже имени Скрябина.

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Она добавила, что 224 выпускника собираются поступать в вузы сферы культуры и искусства.

«По статистике примерно половина ребят продолжают обучение в высших учебных заведениях и столько же устраиваются работать по специальности. Выпускники наших колледжей начинают работать в домах культуры, школах искусств, концертных организациях», — добавила Ирина Каклюгина.

Популярными вузами для выпускников колледжей стали Московская государственная консерватория имени Чайковского, Российская академия музыки имени Гнесиных, Академический художественный институт имени Сурикова и другие.

В колледжах сферы культуры Подмосковья обучаются почти две тысячи студентов. Конкурс в них составляет в среднем три человека на место.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил учащихся Физтех-лицея имени П. Л. Капицы с победой на Международной физической олимпиаде школьников в Токио и отметил хорошую работу образовательного учреждения из Долгопрудного.

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