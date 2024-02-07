Подмосковье 07 февраля 2024, 15:17 Свыше 200 водителей автобусов пришли на работу в «Мострансавто» с начала года "Мострансавто"

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Компания «Мострансавто» продолжает набор водителей автобусов для работы на регулярных маршрутах в Подмосковье. В прошлом году штат перевозчика пополнили 3 299 шоферов, в том числе 53 женщины. В январе трудоустроились еще 200 человек.

С начала 2024 года на работу в «Мострансавто» пришли более 200 водителей, включая восемь женщин. Компания продолжает поиск сотрудников.

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Для водителей «Мострансавто» предусмотрен расширенный социальный пакет: это бесплатные поездки в автобусах предприятия, бесплатное проживание в общежитиях или компенсация до девяти тысяч рублей за аренду жилья. Увеличенный отпуск до 42 календарных дней, форменная одежда, путевки в детские оздоровительные лагеря, премии — все это также доступно шоферам компании.

Актуальные вакансии можно посмотреть на официальном сайте «Мострансавто». Соискатели также могут обращаться в Единый центр подбора персонала по телефонам +7 (495) 419-17-95 или +7 (903) 161-92-91. Компания приглашает на работу водителей с открытой категорией D.

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