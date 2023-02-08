08 февраля 2023, 11:14
Свыше 200 участков под строительство домов реализовали в Подмосковье на торгах за январь
Подмосковье реализовало на торгах 215 участков под строительство домов в январе. Еще 14 человек приобрели или арендовали коммерческие помещения.
Как рассказала глава комитета по конкурентной политике Елена Волкова, количество реализованных под строительство участков в январе составило 66% от всех земельных торгов региона.
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«Земельные участки под строительство частных домов в Подмосковье пользуются наибольшей популярностью среди всего реализуемого на торгах имущества», — сказала она.
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Самыми популярными лотами стали участки в Истре и Можайске. На них претендовали по 16 человек.
Для того чтобы выкупить участок, необходимо построить и зарегистрировать на нем дом. Ознакомиться с доступными объектами можно на портале ЕАСУЗ.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Недвижимость
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