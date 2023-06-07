Подмосковье 07 июня 2023, 11:15 Свыше 200 тысяч жителей Подмосковья прошли опрос о благоустройстве парков Министерство благоустройства Московской области

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Первое парковое голосование прошло в Подмосковье с 1 по 4 июня. Опрос провели на портале «Добродел» и на общественных территориях. На обсуждение представили 125 мест в 60 округах.

Как рассказал глава министерства благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин, голосование поучаствовали свыше 200 тысяч человек. Из них свыше 133 тысяч — на портале «Добродел». Остальные заполнили бумажные бюллетени, которые сдавали волонтеры.

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«Для такого сравнительно небольшого опроса это рекордное количество участников, что говорит о повышенном интересе у людей к теме развития мест для отдыха. Нам важно знать мнение жителей, чтобы делать наши парки более привлекательными для гостей и, таким образом, способствовать повышению качества жизни в регионе», — сказал он.

Жители отвечали на два вопроса: что больше всего нравится в парках и что необходимо дополнить. Чаще всего они положительно высказывались о дорожках, спортивных и водных объектах, кафе и мастер-классах. По их мнению, в парках не хватает фонтанов, детских площадок, беседок, качелей и цветников. Активнее всего в голосовании приняли участие жители Красногорска, Ленинского округа и Одинцова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выслушал доклад главы Министерства благоустройства о том, какие места облагородят в этом году. В планах преобразить свыше 400 объектов.

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