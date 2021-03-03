Свыше 200 тысяч жителей Подмосковья примут участие в праздновании Масленицы в домах культуры

В Московской области с 8 по 14 марта пройдут праздничные мероприятия, приуроченные к Масленице. Культурно-досуговые учреждения подготовят театрализованные представления, фестивали, интерактивные развлекательные программы для детей и взрослых, мастер-классы, квесты и многое другое. В них примут участие порядка 200 тысяч жителей Подмосковья, сообщила пресс-служба Минкультуры региона.

Неизменным элементом праздничных программ будет приготовление блинов — жители смогут их купить или приготовить на мастер-классах. По традиции завершатся гулянья сжиганием соломенного чучела.

В мытищинском ДК «Яуза» гостей парка ждет ярмарка развлечений, где все желающие смогут принять участие в мастер-классах по созданию кукол и игрушек, в традиционных боях на бревне или посостязаться в богатырских соревнованиях по подъему гири.

В культурно-досуговом центре «Рыболовский» Раменского округа проведут развлекательную программу «Масленичные заигрыши» с тематическими играми, состязаниями и чаепитием с блинами.

В парке «Сказочный» Красногорска состоится открытие Дома Масленицы. В жуковском Дворце культуры пройдет концертная программа «Казаки в Жуковском» с участием ансамбля народной песни.

В культурно-досуговом центре «Бронницы» будет организована серия онлайн-этноуроков о народных масленичных приметах, а в коломенском «ЦДиК «Черкизово» пройдет в режиме онлайн фолк-урок о традициях празднования Масленицы на Руси.

В Балашихе, в сельском доме культуры и досуга «Радуга», будут готовить блины по различным рецептам — на молоке, кефире, ажурные, царские, постные, сытные, гречневые, овсяные, а в ДЦ «Солнышко» проведут квест-игру.

Подробнее с программой мероприятий можно ознакомиться на сайтах домов культуры.