Свыше 200 тысяч SMS о вакцинации от ковида разослали жителям Подмосковья за неделю

Жителям Московской области в рамках SMS-информирования отправили более 204 тысяч сообщений о необходимости вакцинации от коронавируса. Об этом рассказала замминистра здравоохранения региона Светлана Лазарева на оперативном совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом областного правительства и главами округов.

«За неделю отправлено свыше 204 тысяч сообщений с приглашением на вакцинацию, а также способах записи на нее», — сообщила Светлана Лазарева.

В Московской области планируется вакцинировать 60% взрослого населения, что составляет 3,7 миллиона человек.

На сегодня прививку от ковида в Подмосковье поставили 487686 человек. За неделю на вакцинацию пришли свыше 67 тысяч жителей.

Записаться на вакцинацию жители Подмосковья могут через сайт госуслуг, в поликлиниках, МФЦ или по номеру 122. Адреса всех пунктов вакцинации можно найти на интерактивной карте Подмосковья.