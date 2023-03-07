Подмосковье 07 марта 2023, 13:32 Свыше 200 спортсменов приняли участие в первенстве по спортивным бальным танцам в Лыткарине

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Открытое первенство по спортивным бальным танцам прошло в Лыткарине. В нем приняли участие свыше 200 человек из разных городов Подмосковья. Победителями стали школьницы Арина Колесникова и Мила Карагулова.

Президент московской федерации спортивного танца Александр Машков рассказал, что участники получили большое удовольствие от конкурса. Все они получили медали и грамоты.

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«Я думаю, что и родителям это приносит большое удовлетворение. Этот турнир, он интересен, сюда съехалось большое количество спортсменов. Танцы, как говорится, дело тонкое», — отметил он.

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Он добавил, что для конкурсного бального танца важно регулярное участие в соревнованиях. На них спортсмены вырабатывают технику, выносливость и другие навыки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о капитальном ремонте 50 спортивных объектов. На эти цели выделили около 11 миллиардов рублей до 2027 года.

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