Подмосковье 31 марта 2023, 09:32 Свыше 200 спортсменок выступили на соревнованиях по эстетической гимнастике в Раменском

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Соревнования по эстетической гимнастике прошли во дворце спорта «Борисоглебский» в Раменском. Участие в турнире «Олимпийские надежды» приняли около 30 команд и более 200 спортсменок.

Соревноваться гимнастки будут в течение двух дней. Жюри определит победителей в длинной программе и в эстетической гимнастике. Кроме того, спортсменки сдадут нормативы по общефизической подготовке.

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Лучшие гимнастики по итогам этих соревнований войдут в состав сборной Подмосковья. В фаворитах — команда «Сонет» из Раменского, которая завоевала медаль на первом этапе Кубка мира в Испании.

Особенность этого вида спорта в том, что во время выступления почти три минуты спортсменки находятся в постоянном движении. Статика на площадке запрещена.

«Все в движении, все с переходом от одного элемента к другому построено на правильном дыхании. Плюс поддержки, плюс какие-то оригинальные вещи, плюс полная гармония с музыкальным произведением и, естественно, безупречный синхрон», — рассказала главный тренер Московской области по эстетической гимнастике Зитта Букова.

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