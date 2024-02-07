Подмосковье 07 февраля 2024, 13:06 Свыше 200 сотрудников транспортного контроля и ГУСТ проследят за правилами парковки в Подмосковье Источник фото: ГУРБ Подмосковья

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Более 200 сотрудников УРАТК и ГУСТ вместе с подмосковной Госавтоинспекцией начали борьбу с нарушителями правил парковки. Первые рейды уже прошли в Котельниках, где пресекли 14 нарушений.

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области рассказали, как будут работать инспекторы Управления регионального административно-транспортного контроля.

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Ранее подмосковные органы власти пресекли 14 нарушений правил парковки в первый день полномочий по эвакуации машин.

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