07 февраля 2024, 13:06
Свыше 200 сотрудников транспортного контроля и ГУСТ проследят за правилами парковки в Подмосковье
Более 200 сотрудников УРАТК и ГУСТ вместе с подмосковной Госавтоинспекцией начали борьбу с нарушителями правил парковки. Первые рейды уже прошли в Котельниках, где пресекли 14 нарушений.
В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области рассказали, как будут работать инспекторы Управления регионального административно-транспортного контроля.
Сотрудники УРАТК будут одеты в специальную форму, а для фиксации нарушений им выдадут видеорегистраторы и планшеты. Инспектор может оштрафовать автомобилиста на месте, если обнаружит, что водитель припарковался под запрещающими знаками.В мобильное приложение «Проверки Подмосковья» сотрудник УРАТК будет заносить информацию от момента фиксации до вынесения штрафа, который предусмотрен в размере 1500 тысячи рублей. Также инспектор вправе вызвать эвакуатор и задержать автомобиль, если водитель нарушил правила парковки.
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Ранее подмосковные органы власти пресекли 14 нарушений правил парковки в первый день полномочий по эвакуации машин.
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Штрафы
ГИБДД
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