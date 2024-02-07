Подмосковье

07 февраля 2024, 13:06

Свыше 200 сотрудников транспортного контроля и ГУСТ проследят за правилами парковки в Подмосковье

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Более 200 сотрудников УРАТК и ГУСТ вместе с подмосковной Госавтоинспекцией начали борьбу с нарушителями правил парковки. Первые рейды уже прошли в Котельниках, где пресекли 14 нарушений.

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области рассказали, как будут работать инспекторы Управления регионального административно-транспортного контроля.

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Сотрудники УРАТК будут одеты в специальную форму, а для фиксации нарушений им выдадут видеорегистраторы и планшеты. Инспектор может оштрафовать автомобилиста на месте, если обнаружит, что водитель припарковался под запрещающими знаками.

В мобильное приложение «Проверки Подмосковья» сотрудник УРАТК будет заносить информацию от момента фиксации до вынесения штрафа, который предусмотрен в размере 1500 тысячи рублей.

Также инспектор вправе вызвать эвакуатор и задержать автомобиль, если водитель нарушил правила парковки.

Ранее подмосковные органы власти пресекли 14 нарушений правил парковки в первый день полномочий по эвакуации машин.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Штрафы

ГИБДД

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