Подмосковье 16 августа 2023, 11:39 Свыше 200 сотрудников школ Подмосковья прошли обучение по цифровой трансформации Unsplash

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Более 200 сотрудников подмосковных школ прошли программу «Специалист цифровой трансформации в бюджетной организации». Они обучались по 11 модулям 22 недели.

В пресс-службе Министерства образования Московской области заявили, что курс разработан Институтом цифровой трансформации образования. Его главная цель — подготовить специалистов, работающих на стыке информационных технологий, экономики и управленческой деятельности.

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«Итоговая аттестация состоялась в АСОУ в формате публичной защиты проектов на научно-практической конференции, посвященной вопросам проектирования сценариев цифровой трансформации образовательной организации», — уточнили в пресс-службе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в этом году педагоги региона поставили рекорд. Три учителя из разных округов подготовили по шесть учеников, которые получили 100 баллов по результатам ЕГЭ.

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