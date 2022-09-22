Свыше 200 саженцев высадят во дворах Лобни 24 сентября | 360°

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Свыше 200 саженцев высадят во дворах Лобни 24 сентября

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Акция «Наш лес. Посади свое дерево» пройдет в Лобне в ближайшую субботу. Участники высадят свыше 200 саженцев в шести дворах города.

Ежегодное мероприятие проходит по всей территории Подмосковья по инициативе губернатора. В этом году в Лобне центральной площадкой станет двор на Фестивальной улице. Посадить дерево также можно будет на улицах Аэропортовской, Ленина, Чкалова и Текстильной

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«На площадках выдадут весь необходимый инвентарь — перчатки, лопаты, саженцы и воду для полива. Одевайтесь по погоде и приходите всей семьей», — сказал временно исполняющий полномочия главы округа Игорь Демешко.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев посетил Звенигород после благоустройства исторического центра и поздравил жителей с 870-летием города.

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