Подмосковье 27 июня 2023, 17:31 Свыше 200 самостроев привели в порядок в Подмосковье с начала года Главгосстройнадзор МО

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Свыше 200 самостроев привели в порядок в Подмосковье. Среди них торговые, производственные, складские и транспортные объекты. На них создали свыше 1,4 тысячи рабочих мест.

Благодаря приведению объектов в соответствие в ежегодный налоговый региональный оборот вовлекли свыше девяти миллионов рублей. При этом 19 зданий было снесено.

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Как рассказали в Главгосстройнадзоре Подмосковья, в этом году ведомство получило 461 уведомление о незаконно построенных объектах. В прошлом году в соответствие привели 712 таких построек и вовлекли в налоговой оборот свыше 187 миллионов рублей в год.

Узнать, где находится незаконный объект строительства жители могут на карте сервиса «Подмосковные стройки» на портале «Добродел».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев анонсировал завершение благоустройства набережной реки Осетр в Зарайске в октябре. Там уже появился прокат водного и уличного транспорта: лодок, сапбордов, катамаранов и велосипедов. В будущем у реки планируют построить гостиницу для отдыхающих.

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